Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский вспомнил ЧМ-2018.

Сегодня 7 лет со дня старта турнира.

В матче-открытии Россия победила в «Лужниках» Саудовскую Аравию (5:0).

Газинский забил 1-й гол.

– А правда, что вас бревнами называли болельщики?

– Да наверное, я не удивлюсь (смеется). Перед такими турнирами страна должна была объединиться и помочь сборной ментально и морально. Но тяжело судить, я думаю, что все хотят видеть результат здесь и сейчас. Слава богу, нам на турнире удалось доказать обратное.