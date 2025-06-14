Газинский: «На ЧМ-2018 игроки России доказали, что они не бревна»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский вспомнил ЧМ-2018.
- Сегодня 7 лет со дня старта турнира.
- В матче-открытии Россия победила в «Лужниках» Саудовскую Аравию (5:0).
- Газинский забил 1-й гол.
– А правда, что вас бревнами называли болельщики?
– Да наверное, я не удивлюсь (смеется). Перед такими турнирами страна должна была объединиться и помочь сборной ментально и морально. Но тяжело судить, я думаю, что все хотят видеть результат здесь и сейчас. Слава богу, нам на турнире удалось доказать обратное.
Источник: «Матч ТВ»