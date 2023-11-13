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    • Газинского пригласили на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Крыльями Советов»

    Газинского пригласили на заседание КДК РФС после удаления в матче с «Крыльями Советов»

    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о приглашении полузащитник «Урала» Юрия Газинского на заседание КДК в связи с удалением в матче 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:3).

    «В матче «Крылья Советов» – «Урал» рассмотрим выход Гончаренко за пределы технической зоны, удаление футболиста Газинского за агрессивное поведение. Газинский приглашен на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал» – предупреждение четырех футболистов, удаление одного и предупреждение официального лица клуба», – сказал Григорьянц.

    • В компенсированное время второго тайма Газинский был удален с поля из-за агрессии в отношении нападающего самарцев Романа Ежова, который долго сидел на газоне.
    • В 16-м туре РПЛ «Урал» дома примет «Краснодар» 26 ноября.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2023 12:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18150

      Garrincha58 13 ноября, 13:24

      Газинский всё правильно сделал этот Ужов зафилонил лёг на травку полежать, а потом вскочил как ни в чём не бывало за такие симуляции надо тоже карточки давать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 13 ноября, 12:48

      КДК.... кадык вырвут...

      1
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