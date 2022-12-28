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  • Газинский: «Гол саудовцам на ЧМ-2018 невозможно описать. Я не понимал, где нахожусь»

Газинский: «Гол саудовцам на ЧМ-2018 невозможно описать. Я не понимал, где нахожусь»

28 декабря 2022, 10:46
1

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский вспомнил свой гол на ЧМ-2018 в ворота Саудовской Аравии (5:0). Это был первый мяч на турнире.

«Гол на чемпионате мира? Такое вообще невозможно описать. Я фантазировал, что если забью, то поцелую эмблему. А тут отличился и просто не понимал, где нахожусь. Просто не знаю, куда бежать. Мне парни кричат: «Куда ты рванул? Хоть порадуйся». А я даже не понимал, куда радоваться.

Вы учитывайте, что есть те, кто постоянно забивает и к этому привыкли. А я забиваю раз в год. И тут такое случилось на чемпионате мира. Вон у вас в редакции фотография сборной России после решающего пенальти испанцам. Посмотрите на Головина – он сам не понимает, чего делает. И так у всех», – сказал Газинский.

  • Россия на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала.
  • Газинский сейчас в «Урале».
  • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Саудовская Аравия Газинский Юрий
Комментарии (1)
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zigbert
1672233082
Красивый получился гол и трудный для вратаря.
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