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    Газинский: «Гол саудовцам на ЧМ-2018 невозможно описать. Я не понимал, где нахожусь»

    Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский вспомнил свой гол на ЧМ-2018 в ворота Саудовской Аравии (5:0). Это был первый мяч на турнире.

    «Гол на чемпионате мира? Такое вообще невозможно описать. Я фантазировал, что если забью, то поцелую эмблему. А тут отличился и просто не понимал, где нахожусь. Просто не знаю, куда бежать. Мне парни кричат: «Куда ты рванул? Хоть порадуйся». А я даже не понимал, куда радоваться.

    Вы учитывайте, что есть те, кто постоянно забивает и к этому привыкли. А я забиваю раз в год. И тут такое случилось на чемпионате мира. Вон у вас в редакции фотография сборной России после решающего пенальти испанцам. Посмотрите на Головина – он сам не понимает, чего делает. И так у всех», – сказал Газинский.

    • Россия на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала.
    • Газинский сейчас в «Урале».
    • Россия сейчас отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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