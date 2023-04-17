«Я сам офигел»: президент «Урала» Иванов – об украинских санкциях против Газинского

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на украинские санкции против российских спортсменов.

Под ограничения попали 5 бывших и действующих футболистов.

Есть в санкционном списке полузащитник «Урала» Юрий Газинский.

Срок действия мер – 50 лет.

– Я тоже об этом прочитал и сам офигел.

– Вы с Юрием это не обсуждали?

– Не обсуждали. Он получил травму, поэтому пока не говорили.

– Как вы сами относитесь к этой новости?

– Отрицательно относимся. Не хочу об этом разговаривать. Это футболист, который играет в футбол.

В честь чего против него вводят санкции? Не знают что ли, против кого еще санкции ввести?