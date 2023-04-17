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    «Я сам офигел»: президент «Урала» Иванов – об украинских санкциях против Газинского

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на украинские санкции против российских спортсменов.

    • Под ограничения попали 5 бывших и действующих футболистов.
    • Есть в санкционном списке полузащитник «Урала» Юрий Газинский.
    • Срок действия мер – 50 лет.

    – Я тоже об этом прочитал и сам офигел.

    – Вы с Юрием это не обсуждали?

    – Не обсуждали. Он получил травму, поэтому пока не говорили.

    – Как вы сами относитесь к этой новости?

    – Отрицательно относимся. Не хочу об этом разговаривать. Это футболист, который играет в футбол.

    В честь чего против него вводят санкции? Не знают что ли, против кого еще санкции ввести?

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    Источник: «РБ Спорт»

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