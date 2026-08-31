Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера

Эксперт по ФНЛ Сергей Ильев считает, что голкипер «Урала» Александр Селихов «слил» тренера вратарей команды.

«Урал» мало пропускает, это факт. Но заслуги в этом экс-спартаковца не вижу.

Все эти признания Селихова вратарем месяца – бульон из-под яиц. Люди не смотрят футбол.

У «Урала» работает система. Сложно много пропускать, когда в твои ворота бьют за матч один-два раза. Сегодня Селихов при норме чуть выше наложил конкретно. Для вратаря с личкой выше 3 млн рублей в месяц оба пропущенных мяча в Туле – интеграция в рубрику «Антигерои тура».

И вот здесь крайне негативно, как я считаю, что благодаря Селихову убрали из «Урала» тренера по вратарям Андрея Шпилева, работавшего в клубе 19 лет (12 в тренерском штабе). При котором раскрылись Илья Помазун и Ярослав Годзюр. Через руки Шпилева прошли Олег Баклов, Алексей Мамин и многие другие. А нынешний его проект – 20-летний Иван Кузнецов: местный парнишка здорово проявил себя в прошлом сезоне, когда Селихов был травмирован», – написал Ильев.