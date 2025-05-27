«Краснодар» расстался со Смоловым и еще двумя экс-игроками сборной России

«Краснодар» сообщил, что команду покидают нападающий Фeдор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин в связи с окончанием действия контрактов.

«Свой путь в клубе они завершили красиво – завоеванием чемпионского титула.

Фeдор Смолов – лучший снайпер в истории «Краснодара», он забил 68 голов за 125 игр. Юрий Газинский – один из главных старожилов клуба. По количеству матчей в черно-зеленой футболке (289) он уступает только Сергею Петрову. Юрий Дюпин отыграл за «быков» один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива.

Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и еще раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Мир РПЛ!» – говорится в сообщении «Краснодара».