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  • «Краснодар» расстался со Смоловым и еще двумя экс-игроками сборной России

«Краснодар» расстался со Смоловым и еще двумя экс-игроками сборной России

Сегодня, 14:06

«Краснодар» сообщил, что команду покидают нападающий Фeдор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин в связи с окончанием действия контрактов.

«Свой путь в клубе они завершили красиво – завоеванием чемпионского титула.

Фeдор Смолов – лучший снайпер в истории «Краснодара», он забил 68 голов за 125 игр. Юрий Газинский – один из главных старожилов клуба. По количеству матчей в черно-зеленой футболке (289) он уступает только Сергею Петрову. Юрий Дюпин отыграл за «быков» один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива.

Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и еще раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Мир РПЛ!» – говорится в сообщении «Краснодара».

  • 35-летний Смолов провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 4 передачи.
  • 35-летний Газинский в сезоне-2024/25 принял участие в 7 матчах за «Краснодар», забил 1 гол, отдал 1 передачу. Также он провел 2 встречи за вторую команду.
  • 37-летний Дюпин провел в минувшем сезоне 5 игр за «Краснодар», пропустил 10 голов, провел 1 встречу на ноль.
  • Все они перешли в «Краснодар» прошлым летом, подписав однолетние контракты.
  • Смолов провел 45 матчей за сборную России, забил 16 голов. Газинский провел за национальную команду 21 встречу, забил 1 мяч. Дюпин входил в заявку сборной России на Евро-2020.

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Источник: официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Газинский Юрий Дюпин Юрий
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