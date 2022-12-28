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  • Газинский объяснил, почему сорвался его летний трансфер в ЦСКА и «Сочи»

Газинский объяснил, почему сорвался его летний трансфер в ЦСКА и «Сочи»

28 декабря 2022, 12:23
2

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский летом мог оказаться в «Сочи» или ЦСКА.

«Я надеялся попасть в «Сочи», потому что рядом с домом. Хотелось, чтобы семья не переезжала. Садики, родители… В «Сочи» ответили, что у них есть свои футболисты. Ну ладно. Потом появился вариант с ЦСКА. Понятно, что этот вариант был для меня интересным. Я даже прошeл медобследование, но потом попросили подождать. Проходит день, два, пять, десять. Я понимаю, что уже нет времени и нужно принимать решение. Сезон начался», – сказал Газинский.

  • Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».
  • 33-летний Газинский стоит 1,2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Сочи ЦСКА Газинский Юрий
Комментарии (2)
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BoevStas1
1672221015
Какого Рубина???придурки,он ведь в Урале играет.Кто эти статьи выпускает...
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zigbert
1672233989
Урал все же неплохой вариант. В Сочи и ЦСКА пришлось бы столкнуться с конкуренцией.
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