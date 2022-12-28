Газинский объяснил, почему сорвался его летний трансфер в ЦСКА и «Сочи»

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский летом мог оказаться в «Сочи» или ЦСКА.

«Я надеялся попасть в «Сочи», потому что рядом с домом. Хотелось, чтобы семья не переезжала. Садики, родители… В «Сочи» ответили, что у них есть свои футболисты. Ну ладно. Потом появился вариант с ЦСКА. Понятно, что этот вариант был для меня интересным. Я даже прошeл медобследование, но потом попросили подождать. Проходит день, два, пять, десять. Я понимаю, что уже нет времени и нужно принимать решение. Сезон начался», – сказал Газинский.

Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».

33-летний Газинский стоит 1,2 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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