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    Газинский объяснил, почему сорвался его летний трансфер в ЦСКА и «Сочи»

    Полузащитник «Рубина» Юрий Газинский летом мог оказаться в «Сочи» или ЦСКА.

    «Я надеялся попасть в «Сочи», потому что рядом с домом. Хотелось, чтобы семья не переезжала. Садики, родители… В «Сочи» ответили, что у них есть свои футболисты. Ну ладно. Потом появился вариант с ЦСКА. Понятно, что этот вариант был для меня интересным. Я даже прошeл медобследование, но потом попросили подождать. Проходит день, два, пять, десять. Я понимаю, что уже нет времени и нужно принимать решение. Сезон начался», — сказал Газинский.

    • Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».
    • 33-летний Газинский стоит 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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