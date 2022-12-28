«Я чуть с ума не сошел». Газинский вспомнил, как встретился с Зиданом

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о встрече с экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

«В Дубае я шeл из тренажeрного зала, а Зидан в него заходил с супругой. Я говорил себе: «Ну как не подойти? Юра, это будет ошибкой».

Мы взглядом пересеклись, и он глаза опустил. Я подумал, что ему уже все надоели и даже подходить не имеет смысла. Всe-таки он с супругой, неудобно. Хотя понимал, что если я его больше не увижу, то не прощу себе.

Затем он шeл по пляжу с детьми и супругой. Снова к нему не подошeл. А в третий раз я его увидел, когда мы сидели с Мартыновичем. Сказал: «Саша, теперь без шансов для него».

Я первым подошeл к Зидану. Уже потом начали подбегать остальные. Там с Зиданом ходил человек. Может, друг – не знаю. И после того, как четыре человека сфотографировались, он остальным уже сказал «sorry» [«извините»]. Я так понял, что сам Зидан не отказывается.

Кстати, я его ещe и четвeртый раз увидел – в торговом центре. Зидан зашeл в магазин, и местные собрались, окружили помещение и начали скандировать «Hala Madrid». Я чуть с ума не сошeл. Думал, что вообще происходит. Зидан снова был с супругой и этим другом – их там куда-то провели», – сказал Газинский.

Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».

33-летний Газинский стоит 1,2 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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