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    «Я чуть с ума не сошел». Газинский вспомнил, как встретился с Зиданом

    Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о встрече с экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    «В Дубае я шeл из тренажeрного зала, а Зидан в него заходил с супругой. Я говорил себе: «Ну как не подойти? Юра, это будет ошибкой».

    Мы взглядом пересеклись, и он глаза опустил. Я подумал, что ему уже все надоели и даже подходить не имеет смысла. Всe-таки он с супругой, неудобно. Хотя понимал, что если я его больше не увижу, то не прощу себе.

    Затем он шeл по пляжу с детьми и супругой. Снова к нему не подошeл. А в третий раз я его увидел, когда мы сидели с Мартыновичем. Сказал: «Саша, теперь без шансов для него».

    Я первым подошeл к Зидану. Уже потом начали подбегать остальные. Там с Зиданом ходил человек. Может, друг – не знаю. И после того, как четыре человека сфотографировались, он остальным уже сказал «sorry» [«извините»]. Я так понял, что сам Зидан не отказывается.

    Кстати, я его ещe и четвeртый раз увидел – в торговом центре. Зидан зашeл в магазин, и местные собрались, окружили помещение и начали скандировать «Hala Madrid». Я чуть с ума не сошeл. Думал, что вообще происходит. Зидан снова был с супругой и этим другом – их там куда-то провели», – сказал Газинский.

    • Летом у игрока истек контракт с «Краснодаром».
    • 33-летний Газинский стоит 1,2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Газинского 12 матчей, 3 гола, 2 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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