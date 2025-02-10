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  • Газинский высказался об эпизоде с нанесением травмы Глебову

Газинский высказался об эпизоде с нанесением травмы Глебову

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил момент, приведший к травме вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

  • Команды спорили за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ. Армейцы проиграли со счетом 1:2.
  • Глебов не смог передвигаться самостоятельно после получения травмы.
  • Сообщалось, что у него подозрение на перелом лодыжки.

«Я вообще не понял, что произошло. Может, в моменте, когда мы с Глебовым падали, я наступил на него. Пожелаю ему здоровья, понимаю, что такое травмы.

Пусть поправляется, дай бог, чтобы обошлось без серьeзной травмы. Понятно, что это было без злого умысла», – сказал Газинский.

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Источник: «Чемпионат»

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10.02.2025 23:00
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Комментарии (10)
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russkiisergei
1739218369
вот псина! сломал футболиста, и не понимает он!!!
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RUSARM
1739218374
Старый мудак,зачем молодого в товарняке травмировал? Что это тебе дало? Костоломы бычки!!
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biber.ru
1739218821
Вот же гамадрил!
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R_a_i_n
1739218888
Руками за шею держит. Зачем? Товарняк же.
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pamatnoyser
1739225689
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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subbotaspartak
1739238846
Вот так бывает--людей ломают, А сами даже не замечают. И как там будет оно срастаться... Удачи парню и возвращаться.
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АЛЕКС 58
1739244345
На пенсию костолому пора. Парню здоровья!
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