Газинский высказался об эпизоде с нанесением травмы Глебову

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил момент, приведший к травме вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

Команды спорили за 3-е место в Зимнем кубке РПЛ. Армейцы проиграли со счетом 1:2.

Глебов не смог передвигаться самостоятельно после получения травмы.

Сообщалось, что у него подозрение на перелом лодыжки.

«Я вообще не понял, что произошло. Может, в моменте, когда мы с Глебовым падали, я наступил на него. Пожелаю ему здоровья, понимаю, что такое травмы.

Пусть поправляется, дай бог, чтобы обошлось без серьeзной травмы. Понятно, что это было без злого умысла», – сказал Газинский.