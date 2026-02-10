Семак объяснил, почему Джон Джон уезжал из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что ребенок полузащитника команды Джона Джона перенес операцию.
«У нас Джон Джон вернулся. Слава богу, у него все хорошо с ребенком. Он улетал в Бразилию, делали операцию. Уезжал по личным, семейным вопросам. Он вернулся, но вернулся поздно. Но сегодня он меньше получит игровой практики», – сказал Семак.
- Сегодня «Зенит» играет с ЦСКА в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.
- Петербуржцы приобрели 23-летнего Джона у «Брагантино» за 18+4 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»