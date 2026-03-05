Введите ваш ник на сайте
Мажич признал ошибку судьи в матче РПЛ

5 марта, 09:22
8

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о назначении пенальти в матче 19-го тура РПЛ «Локомотив»«Пари НН» (2:1).

  • На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру.
  • Главный судья Рафаэль Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил пенальти.

«Могу сказать свое мнение. Здесь не должно быть пенальти. Я был очень удивлен, что система ВАР сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка.

Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева – он просто бежал. Нога игрока «Пари НН» была в воздухе. Там и произошел контакт. Судья пришел к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», – сказал Мажич.

  • Олакунле Олусегун забил у «Пари НН» с пенальти на 69-й минуте. У «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев на 15-й и Лукас Фассон на 72-й.
  • После игры глава РПЛ Александр Алаев заявил, что ему «не хочется, чтобы такие пенальти были в лиге».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Мажич Милорад Шафеев Рафаэль
Вальдемар Запашный
1772693714
Надо писать про истинного виновника левого пенальти: Артёма Чистякова, который усмотрел на ВАР явную ошибку в действиях судьи в поле. И наказать его примерно на пять игр в поле и удалить с ВАР до конца карьеры.
Ответить
Willow
1772703269
Это называется фол по неосторожности, столько таких моментов в штрафной было в чемпионате, что игрок просто бежит и задевает игрока и назначают пенальти за фол по неосторожности, уйма таких моментов. А тут развели сразу треп.
Ответить
Garrincha58
1772705131
Вчера тоже был фол по неосторожности Боссели ударил игрока ЦСКА и тоже назначили пеналь правда Агкацев легко переиграл Облякова тогда где же грань и где и когда надо назначать пеналь только московским командам их дают, а региональным нет Мажича надо давно убирать при нём судейство ухудшилось до плинтуса ниже уже некуда
Ответить
