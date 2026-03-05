Мажич признал ошибку судьи в матче РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о назначении пенальти в матче 19-го тура РПЛ «Локомотив» – «Пари НН» (2:1).
- На 65-й минуте защитник гостей Максим Шнапцев вошел в штрафную и упал после контакта с Сергеем Пиняевым. Шнапцев сразу встал и попытался продолжить игру.
- Главный судья Рафаэль Шафеев по совету видеоассистента посмотрел повтор эпизода и назначил пенальти.
«Могу сказать свое мнение. Здесь не должно быть пенальти. Я был очень удивлен, что система ВАР сфокусировалась на самом контакте: крупный план, перемотка.
Я не увидел в этом моменте какого‑то действия от Пиняева – он просто бежал. Нога игрока «Пари НН» была в воздухе. Там и произошел контакт. Судья пришел к монитору и посмотрел один повтор. Он должен был попросить другой кадр. Судья принял ошибочное решение», – сказал Мажич.
- Олакунле Олусегун забил у «Пари НН» с пенальти на 69-й минуте. У «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев на 15-й и Лукас Фассон на 72-й.
- После игры глава РПЛ Александр Алаев заявил, что ему «не хочется, чтобы такие пенальти были в лиге».
Источник: «Матч ТВ»