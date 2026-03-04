В «Локомотиве» отреагировали на новость о принудительном посещении матчей сотрудниками клуба

Пресс-служба «Локомотива» дала комментарий с опровержением инсайда Sport Baza.

Сообщалось, что московский клуб принуждает сотрудников посещать все домашние матчи, угрожая штрафами и даже увольнением.

«Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более за это не грозят увольнением», – сообщили в «Локо».