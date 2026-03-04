Бубнов – о «неграмотности» Вендела: «Сейчас и бомжи все умеют»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о полузащитнике команды Венделе.

«Я не знаю, для чего это Семак сказал, но сейчас вот я буквально сегодня читал информацию, что он этого не говорил. Или он так пошутил… Вообще это оскорбление, блин.

В современном мире такого просто не может быть, блин. Сейчас и бомжи всe умеют, на гаджетах там, в интернете, красавцы.

Ну я не на «Зенит» намекаю! Ты чего, провоцируешь? (Бубнов обратился к соведущему Игорю Кытманову, который повторил слово «бомжи» с вопросительной интонацией). Ты смотри, к «Зениту» это вообще опасно так говорить.

Теперь смотри. Чтобы опровергнуть это, надо срочно посмотреть контракт. А там его роспись должна быть. Если он не может писать, если там крестика нету... А если вместо него расписались, то тогда это подделка документов», – сказал Бубнов.