  • Главная
  • Новости
  • Бубнов – о «неграмотности» Вендела: «Сейчас и бомжи все умеют»

Бубнов – о «неграмотности» Вендела: «Сейчас и бомжи все умеют»

4 марта, 12:45
14

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о полузащитнике команды Венделе.

«Я не знаю, для чего это Семак сказал, но сейчас вот я буквально сегодня читал информацию, что он этого не говорил. Или он так пошутил… Вообще это оскорбление, блин.

В современном мире такого просто не может быть, блин. Сейчас и бомжи всe умеют, на гаджетах там, в интернете, красавцы.

Ну я не на «Зенит» намекаю! Ты чего, провоцируешь? (Бубнов обратился к соведущему Игорю Кытманову, который повторил слово «бомжи» с вопросительной интонацией). Ты смотри, к «Зениту» это вообще опасно так говорить.

Теперь смотри. Чтобы опровергнуть это, надо срочно посмотреть контракт. А там его роспись должна быть. Если он не может писать, если там крестика нету... А если вместо него расписались, то тогда это подделка документов», – сказал Бубнов.

  • Ранее Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
  • 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.

Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БеZуМныЙ
1772618670
Естественно это распущены слухи.
Ответить
Persona_non_Grata
1772618775
Вот слез с пальмы, стал б*мжом, теперь научится ! Прогресс, однако !)...
Ответить
FROLL007
1772619612
Как всегда выдернули из контекста, а хряковские СМИ раструбили не проверив инфу. Гыгыгы
Ответить
bset
1772620054
Сейчас бом жи даже юбилеи переносить умеют. До чего дошел прогресс
Ответить
...уефан
1772620726
...скорее всего, Семак заявил это в отместку Венделу за то, что тот не читал в мессенджерах сообщения от штаба клуба и сам не писал в ответ ничего, и не смог высчитать дату, число и месяц прибытия на сборы. Поэтому и сказал, что тот не умеет ни читать, ни писать, ни считать)... "Я так думаю!"(с)...
Ответить
Strige
1772621676
Бубнову самому не мешало бы школу окончить, как начнет говорить, хоть стой, хоть падай...
Ответить
Бумбраш
1772626657
Бубнов – о «*************» Вендела: «Сейчас и ***** все умеют» . Как коротко и ёмко
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772628476
тонко, емко подъе..бнул бом.жарню )))
Ответить
boris63
1772634334
Это он про бо...й здорова потролил Зинку,фулюган старый.
Ответить
Айболид
1772644520
«Смешно дураку, что нос на боку» Может сейчас и ***** все умеют» , ну ужточно они по уровню интеллекта превосходят многих пользователей сайта .
Ответить
