Генич обматерил судейское решение из 19-го тура РПЛ

3 марта, 20:28
6

Комментатор Константин Генич ошеломлен пенальти в матче «Локомотива» с «Пари НН».

  • «Локо» победил «Пари НН» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1.
  • Нижегородцы забили единственный гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый удар после подсказки ВАР за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.
  • Сам нижегородец тоже удивился, что назначили пенальти.

– Ты не согласен?

– Это *** [капец]. Вот я ругнусь сейчас.

– Ты как Георгий Черданцев стал говорить.

– Ну хорошо, это караул, ужас. Это худший пенальти в РПЛ за последний год. Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает. Первый показатель (пенальти), тебе любой футболист скажет – если был контакт, игрок либо будет выпрашивать, либо валяться и корчиться от боли…

Но здесь Шнапцев, убирая мяч, сам ногу подбивает в направлении Пиняева, который просто бежит. Этот контакт в ногах провоцирует Шнапцев, а не Пиняев. И Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом назначают пенальти, его показывают – он стоит ржет. Я сказал, что если назначат пенальти, это просто позор. Это решение Шафеева – это максимально позорное решение. Даже не только самого арбитра, а ВАР, который подозвал его смотреть.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Пари НН Локомотив Генич Константин
Чилим.
1772559016
культура так и прёт...
Ответить
опус 2
1772560146
Ты комментатор или кто !Визжит ,по поводу этого момента ,который день Твоё дело матчи комментировать Решения пусть разбирает судейский комитет
Ответить
subbotaspartak
1772560567
Вар это тоВар, дающий наВар...
Ответить
RusPlan
1772565339
Походу ставка не зашла))) Но в целом он прав
Ответить
