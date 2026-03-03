Генич обматерил судейское решение из 19-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич ошеломлен пенальти в матче «Локомотива» с «Пари НН».

«Локо» победил «Пари НН» в 19-м туре РПЛ со счетом 2:1.

Нижегородцы забили единственный гол с пенальти. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый удар после подсказки ВАР за фол Сергея Пиняева на Максиме Шнапцеве.

Сам нижегородец тоже удивился, что назначили пенальти.

– Ты не согласен?

– Это *** [капец]. Вот я ругнусь сейчас.

– Ты как Георгий Черданцев стал говорить.

– Ну хорошо, это караул, ужас. Это худший пенальти в РПЛ за последний год. Педантизм, с которым подходят наши арбитры к моментам, просто выбешивает. Первый показатель (пенальти), тебе любой футболист скажет – если был контакт, игрок либо будет выпрашивать, либо валяться и корчиться от боли…

Но здесь Шнапцев, убирая мяч, сам ногу подбивает в направлении Пиняева, который просто бежит. Этот контакт в ногах провоцирует Шнапцев, а не Пиняев. И Шнапцев сразу подрывается, понимая, что фола нет, потом назначают пенальти, его показывают – он стоит ржет. Я сказал, что если назначат пенальти, это просто позор. Это решение Шафеева – это максимально позорное решение. Даже не только самого арбитра, а ВАР, который подозвал его смотреть.