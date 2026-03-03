Смолов выявил серьезный изъян у игрока «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов проанализировал игру спартаковца Пабло Солари против «Сочи» (3:2).

Изначально матч был запланирован на 1 марта, но из‑за режима беспилотной опасности в Сочи встречу перенесли на 2 марта.

«Спартак» с 32 очками после 19 туров занимает 6-е место в РПЛ. «Сочи» идет 16-м с 9 баллами.

У Солари в сезоне РПЛ 18 матчей, 5 голов.

«Вот эта статистика, все на неe так обращают внимание. Ну что толку? Он добежал десять раз, а подать нормально не может. Ну вот сейчас, с «Сочи» он хорошо выглядел. Думаю, что Маркиньос – один из лучших по кроссам в штрафную. Они у него нацеленные, точные, и голевых он там отдал, и он понимает, как это делать. Солари, мне кажется, с техническим оснащением похуже, но то, что он даeт объeм, добегает и, в принципе, полезный.

Ну, как он в первом тайме не забил? Я не понимаю. Он всe здорово сделал, поборолся, спас мяч, пробежал по лицевой, убрал под себя здорово под левую, зачем с пяти метров бить со всей силы? Ну, щекой ударь. «Спартак» точно получше выглядит, но всe-таки для меня, наверное, «Сочи» – не тот соперник, на ком мы сейчас можем увидеть все лучшие преобразования», – сказал Смолов на ютуб-канале BetBoom Sports.