Смолов выявил серьезный изъян у игрока «Спартака»

3 марта, 20:02
4

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов проанализировал игру спартаковца Пабло Солари против «Сочи» (3:2).

  • Изначально матч был запланирован на 1 марта, но из‑за режима беспилотной опасности в Сочи встречу перенесли на 2 марта.
  • «Спартак» с 32 очками после 19 туров занимает 6-е место в РПЛ. «Сочи» идет 16-м с 9 баллами.
  • У Солари в сезоне РПЛ 18 матчей, 5 голов.

«Вот эта статистика, все на неe так обращают внимание. Ну что толку? Он добежал десять раз, а подать нормально не может. Ну вот сейчас, с «Сочи» он хорошо выглядел. Думаю, что Маркиньос – один из лучших по кроссам в штрафную. Они у него нацеленные, точные, и голевых он там отдал, и он понимает, как это делать. Солари, мне кажется, с техническим оснащением похуже, но то, что он даeт объeм, добегает и, в принципе, полезный.

Ну, как он в первом тайме не забил? Я не понимаю. Он всe здорово сделал, поборолся, спас мяч, пробежал по лицевой, убрал под себя здорово под левую, зачем с пяти метров бить со всей силы? Ну, щекой ударь. «Спартак» точно получше выглядит, но всe-таки для меня, наверное, «Сочи» – не тот соперник, на ком мы сейчас можем увидеть все лучшие преобразования», – сказал Смолов на ютуб-канале BetBoom Sports.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Смолов Федор Солари Пабло
...уефан
1772558651
...оно может, конечно и так, вот только если б не знать, кто об этом говорит...
Ответить
Everest13
1772560035
Согласен, Солари молодец он целеустремлённый игрок, но техника барахлит, но если будет выкладываться так вся команда, а не мусолить сопли, в обороне особенно, то стата была бы выше... Мне Смолов тоже никогда не нравился, не игрой не техникой, азарта мало у него, похож на Соболева))), вот видите до каждого можно докалебаться)))
Ответить
IVANRUS777
1772570240
Вот это советчик нашёлся "ну щекой ударь"! И это говорит игрок, который на чм играя за сборную страны решил исполнить паненку в серии пенальти в самый решающий момент вместо того, чтобы тупо вколотить в угол с 11 метров. И это он советует игроку, который находился в динамике и, после обводки соперника, мяч оказался у него под левую ногу,а он правша.
Ответить
alefreddy
1772607630
то ли еще будет
Ответить
