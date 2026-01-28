Агент Солари прокомментировал информацию о конфликте спартаковца со Станковичем

Ариэль Кипершмид, агент вингера «Спартака» Пабло Солари, не подтвердил, что его клиент конфликтовал с Деяном Станковичем.
- Комментатор Константин Генич рассказал, что тренер унижал аргентинского футболиста.
- Серб якобы называл Солари «говном», не соответствующим уровню «Спартака».
«Я не знаю ничего о конфликте Станковича и Солари. Спросите у кого-то из них. Я не вовлечeн в ситуацию», – заявил агент.
- Солари куплен год назад у «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Пабло 17 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Станкович сейчас в «Црвене Звезде».
Источник: «Чемпионат»