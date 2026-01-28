Агент Солари прокомментировал информацию о конфликте спартаковца со Станковичем

Ариэль Кипершмид, агент вингера «Спартака» Пабло Солари, не подтвердил, что его клиент конфликтовал с Деяном Станковичем.

Комментатор Константин Генич рассказал, что тренер унижал аргентинского футболиста.

Серб якобы называл Солари «говном», не соответствующим уровню «Спартака».

«Я не знаю ничего о конфликте Станковича и Солари. Спросите у кого-то из них. Я не вовлечeн в ситуацию», – заявил агент.