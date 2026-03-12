Прогноз Рабинера на матч «Зенит» – «Спартак»

Спортивный журналист Игорь Рабинер спрогнозировал исход матча 21-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».
По версии писателя, команды сыграют 2:2.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» состоится 14 марта и начнется в 16:00 по московскому времени.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: телеграм-канал «Футбольные болтуны»