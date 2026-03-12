  • Дзюба после слов Зобнина про «Спартак» вспомнил, как назвал Эмери тренеришкой

Дзюба после слов Зобнина про «Спартак» вспомнил, как назвал Эмери тренеришкой

12 марта, 08:50
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Романа Зобнина о результатах красно-белых.

  • После поражения от «Динамо» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:5) Зобнин сказал: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками».

«Очень уважаю Зобнина, но скажу одно. В «Спартаке» с детства учили: кроме первого места, все остальное не существует. Когда ты выходишь в футболке «Спартака», должен чувствовать и понимать, где ты находишься. И проигрывать «Динамо» 2:5...

Я помню, 1:5 проиграли «Динамо», и при 0:5 меня выпустили на поле. То знаменитое высказывание, когда я там сказал в сердцах [Дзюба, тогда выступал за «Спартак» и назвал главного тренера Унаи Эмери тренеришкой], но не знал, что там журналисты снимают.

Не может ни тренер, ни еще кто-то сказать, что ничего страшного. Когда ты проигрываешь дерби так, это страшно. Лучше поругаться, подраться, чем друг друга похвалить и сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем. Поэтому для меня это страшнее», – сказал Дзюба.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он играл за московский клуб с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в другие команды.
  • Срок контракта 37-летнего форварда с «Акроном» рассчитан до середины 2026 года.

Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Акрон Дзюба Артем Зобнин Роман
Комментарии (3)
Бумбраш
1773295272
В итоге тренеришка выигрывал и выигрывал в Европе,а игрочишка дзюбил и дзюбил на камеру и стал экспертом по Тамбовам и лихтенштейнам
Ответить
R_a_i_n
1773297909
Зюбка после завершения карьеры никому не нужен.
Ответить
erybov1965
1773306589
Наблюдая за тренерами, которые были в «Спартаке», можно одно сказать: весь этот период точно вина не в тренерах.А то,что Дзюба сказал в конце,я с ним согласен.
Ответить
