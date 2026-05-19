«Зенит» готовит предложение по Батракову

«Зенит» заинтересован в покупке у «Локомотива» Алексея Батракова во время летнего трансферного окна.

Петербургский клуб собирается сделать предложение. Условия потенциальной сделки неизвестны.

В контракте игрока нет отступных для перехода внутри РПЛ. Его приоритет – продолжение карьеры в Европе.