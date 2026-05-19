«Зенит» готовит предложение по Батракову

«Зенит» заинтересован в покупке у «Локомотива» Алексея Батракова во время летнего трансферного окна.
Петербургский клуб собирается сделать предложение. Условия потенциальной сделки неизвестны.
В контракте игрока нет отступных для перехода внутри РПЛ. Его приоритет – продолжение карьеры в Европе.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
Источник: «Спорт-Экспресс»