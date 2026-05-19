Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» готовит предложение по Батракову

Вчера, 18:48
25

«Зенит» заинтересован в покупке у «Локомотива» Алексея Батракова во время летнего трансферного окна.

Петербургский клуб собирается сделать предложение. Условия потенциальной сделки неизвестны.

В контракте игрока нет отступных для перехода внутри РПЛ. Его приоритет – продолжение карьеры в Европе.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».

Еще по теме:
Генич объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ» 1
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо» 4
Смолов ответил, верит ли в трансферы Батракова и Кисляка в «ПСЖ»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1779205812
Перейдет 100%.
Ответить
Semenycch
1779205879
Отличный игрок! Но на какую позицию его берут в Зенит, по фантазиям московских лживых СМИ?
Ответить
Kollljan
1779206326
Эта бездарь никому не нужна. Этот вброс расчитан на набивание цены. Его место в Сочи.
Ответить
Цугундeр
1779206756
)) Мурино и Кудрово отдать придётся. Там и ж/д структура рядом..))
Ответить
qawzsexdr
1779207493
Журналисты, у вас совсем нет творческого мышления? Лишь бы что-то "высрать".
Ответить
Дубина
1779207873
Под цыганями сидеть будет на лавке!! ЗПРФ! липовые...
Ответить
Fibercore
1779216232
Если купят меньше чем за 30 млн. - подтвердят своё прищвание ЗПРФ. С таким бюджетом, и не выращивать потоком мвоих - позор! И не надо сравнивать с Красом. Будь у Галицкого сопоставимый бюджет, играло бы не 3 воспитанника, а 6. Молодняк гонится за лёгким баблом, потому и портятся. Зениту на этотпофиг, а Красу как-то надо жить.
Ответить
erybov1965
1779216648
Я думаю, надо подготовить предложения по всем российским игрокам, которые хорошо себя показали в нашем чемпионате, выкупить их и посадить у себя на лавку, чтобы не «маячили», а потом купить легионеров в пределах допустимого, и всё, еще одно чемпионство в «кармане». Так можно оставаться чемпионом «пожизненно». А Семака закрепить «пожизненным тренером», вплоть до пенсии и на этом можно сэкономить.
Ответить
Спартaк
1779240578
про глушенкова так же кричали о супер игрок и в итоге не слышно не видно его в зене
Ответить
boris63
1779261368
Не пойдет он к Зинке, зря горланите.
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
18:53
1
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 