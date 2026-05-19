Ещенко подвел итоги сезона для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» оценил результаты команды в этом сезоне.
«Если «Спартак» выиграет Кубок, то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть и их достаточно.
Почему они не обыграли «Махачкалу» и других соперников из нижней части таблицы? При этом хорошо играли с командами из верха», – сказал Ещенко.
- «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб три года подряд не выигрывает медали чемпионата.
- Красно-белые 24 мая сыграют в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»