Ещенко подвел итоги сезона для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» оценил результаты команды в этом сезоне.

«Если «Спартак» выиграет Кубок, то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен. Надо занимать высокие места, тем более средства и вложения есть и их достаточно.

Почему они не обыграли «Махачкалу» и других соперников из нижней части таблицы? При этом хорошо играли с командами из верха», – сказал Ещенко.