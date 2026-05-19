Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ»

Генич объяснил, почему не верит в трансфер Батракова в «ПСЖ»

Вчера, 13:30
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сомневается в возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Почему я не верю в отъезд Батракова? Такие клубы, как «ПСЖ», мониторят все рынки. Они ставят фильтры: до 21 года, центральный полузащитник, Восточная Европа, статистика.

В «ПСЖ» смотрят и думают: «Ничего себе, у него два года подряд 20+ баллов по системе «гол+пас». И отправляют какого-нибудь скаута.

А тот приедет обратно и подумает: «Надо ли брать еще одного парня из России?» Есть точно такой же, только не за 15 миллионов евро, а за 7 млн. Еще и из Чехии.

Конечно, если только наши агенты не сработают и не убедят Кампуша взять Батракова. Но вы думаете, Алексей надолго задержится в «ПСЖ»? Он бриллиантище, но я еще не насмотрелся на его игру здесь.

Если это будет «ПСЖ» – аплодисменты, куда бы его ни отдали в аренду.

Но будто сейчас идет манипуляция и наброс на «Локомотив», что сейчас Батракова заберут за 16 млн. У меня ощущение, что нет никакого контакта», – сказал Генич.

  • Батраков провел в этом сезоне 35 матчей за «Локомотив»: 17 голов и 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо» 4
Смолов ответил, верит ли в трансферы Батракова и Кисляка в «ПСЖ»
Клубы АПЛ выработали позицию по Батракову
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Генич Константин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1779188782
Гениально, Генич! Зенит прикупит за 15 тыс.
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
18:53
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 