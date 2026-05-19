  • Генич раскритиковал ЦСКА: «Как к этому пришли в стратегически мыслящем клубе?»

Генич раскритиковал ЦСКА: «Как к этому пришли в стратегически мыслящем клубе?»

Вчера, 11:51
9

Комментатор Константин Генич негативно высказался о трансферах ЦСКА в этом сезоне.

«Надо иногда критиковать клубы за трансферную политику и стратегическое мышление. Год назад у ЦСКА была просто непроходимая оборона. Дивеев, Роша, Мойзес, Гаич и Акинфеев в хорошей форме. Это просто была «стена». Что осталось? Мойзес поругался с Челестини, травмировался, наудалялся. Слева надо возвращать Кругового, который всe грезит игрой в атаке.

В центре обороны пришли к весне с парой Лукин – Данилов. Классные перспективные ребята, но явно не Дивеев и Роша. Ну и Гаич не молодеет. Как к этому пришли в стратегически мыслящем ЦСКА? Может быть, слишком большая вера была в трансферы Жоао Виктора и Матеуса Рейса. И она сыграла против команды. Думали, те придут с европейским опытом и лидерскими качествами», – сказал Генич.

  • ЦСКА по итогам сезона занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.
  • Армейцы в мае отправили в отставку главного тренера Фабио Челестини.

АЛЕКС 58
1779180887
Критиков как собак не резаных. Лучше Карася с Кукуяном критикуй,Левникова....и их босса Мажича
Ответить
САДЫЧОК
1779182173
Объясните этому типу Геничу, что Дивеев это средний футболист без скорости и неповоротливый не умеющий играть внизу. Гинер психанул только из за того, что именно Дивеев забил гол и уволил Челестини. Зря! Назначит узбека и ЦСКА года 3 будет на 5-6 месте.
Ответить
Artemka444
1779182174
Парни молодые Пускай играют А то толковых цз русских нету Еще пару лет топ будут А если не давать играть то быстро сдуются
Ответить
BRO_football
1779183911
У ЦСКА всегда были проблемы в обороне. Даже когда играли Березуцкие и Игнашевич. Сейчас, правда, ещё хуже стало.
Ответить
biber.ru
1779186866
В табуне завёлся крот, крот в поле - беда.
Ответить
Чермындыр
1779187933
Никогда не видел в Дивееве топ-защитника даже по меркам РПЛ. До Березуцкого с Игнашевичем ему очень далеко. Единственный его большой плюс - головой хорошо умеет играть. Молодой Данилов уже сейчас смотрится гораздо перспективнее Дивеева. Лукин - бестолковый какой-то, много фиглярства, возможно от братца. Насчет трасферов на вход: Виктор - определенно провал, просто оглушительный; по Рейсу - не все так однозначно, можно дать ему время на адаптацию. Ну и так же стоит отметить, что сильно разочаровал Гаич. После ухода Келлвена он сильно сдал, видимо расслабился - много брака в обработке мяча, как следствие много потерь, частые бестолковые попытки ударить по воротам. Молодой Ди Лусиано порой смотрелся получше, жаль что травмировался.
Ответить
Dr Metal
1779190682
да уж, Виктор и Рейс это провал
Ответить
