Губерниев определил лучшего футболиста сезона в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста прошедшего сезона в РПЛ. По его мнению, это вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

«Для меня лучший игрок – Агкацев. Сначала все были очарованы Матвеем Сафоновым, который сейчас делает блестящую карьеру [в «ПСЖ»], а теперь есть Агкацев. Он прекрасный сильный вратарь сборной России, – сказал Губерниев.