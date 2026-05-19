Губерниев определил лучшего футболиста сезона в РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал лучшего футболиста прошедшего сезона в РПЛ. По его мнению, это вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
«Для меня лучший игрок – Агкацев. Сначала все были очарованы Матвеем Сафоновым, который сейчас делает блестящую карьеру [в «ПСЖ»], а теперь есть Агкацев. Он прекрасный сильный вратарь сборной России, – сказал Губерниев.
- Агкацев провел все 30 матчей в РПЛ, в которых пропустил 23 гола.
- «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, отставание от «Зенита» составило два очка.
Источник: «Матч ТВ»