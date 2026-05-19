Семин высказался о факторе судейства в чемпионстве «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на чемпионство «Зенита».

«Мы поздравляем «Зенит». И еще. Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Да вы реально посмотрите, количество ошибок против них было больше, чем за них.

Судейские ошибки всегда бывают, но в данной ситуации было именно так, наоборот, против них ошибались много раз», – сказал Семин.