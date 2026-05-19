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  • Семин высказался о факторе судейства в чемпионстве «Зенита»

Семин высказался о факторе судейства в чемпионстве «Зенита»

19 мая, 08:51
39

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на чемпионство «Зенита».

«Мы поздравляем «Зенит». И еще. Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Да вы реально посмотрите, количество ошибок против них было больше, чем за них.

Судейские ошибки всегда бывают, но в данной ситуации было именно так, наоборот, против них ошибались много раз», – сказал Семин.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (39)
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Дубина
1779169961
Дыряво - липовый чампион! ЗПРФ..
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Semenycch
1779171348
Браво Шпалыч! Локо очень повезло с таким прекрасным тренером! И когда в Локо пришла та мр...ь и выжила Шпалыча из любимого клуба и было полное безобразие! Кстати, ведь именно Шпалыч пригласил совсем еще молодого Кварадонну в Россию! Еще раз поздравляю болельщиков Локо с призовым местом! Команда заслужила это место! Кстати и сейчас в Локо достойный тренер!
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VVM1964
1779173569
Можно насчитать сколько угодно мелких и ничего не значаших ошибочек, но их количество никогда не перевесит единичные, но дающие дезультат, а иногда определяющие и ход матча, как то удаление, пенальти, не зачитанные чистые голы ! И вот тут Зенит явный лидер !!!...
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порт
1779174641
Пяточки на выход, с вещами.
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Литейный 4 (returned)
1779175720
Зенит постоянно засуживают и это факт. Такой же факт, как свинарню почти в каждом туре тащат судьи. Этот факт лояльности много раз печатали разные СМИ. Позор антинародному клубишку. Гыгыгы
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Айболид
1779176526
С возрастом человек начинает меньше бояться того ,чего может быть опасался в молодые годы . Вот и Юрий Палыч , не обоявшись быть заплёванным оголтелой свиносектой , сказал своё мнение . Мнение опытного и уважаемого человека , между прочим .
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Ингерманландия
1779179935
Полностью согласен!
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Павелий
1779184681
Аут в центре поля не в пользу Зенита и пенальти (как с Махачкалой) в пользу Зенита.
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