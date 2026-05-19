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Сперцян раскрыл мечту футболистов «Краснодара»

19 мая, 12:40
3

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что клуб мечтает выиграть Кубок.

  • «Краснодар» и «Спартак» сыграют 24 мая в Суперфинале FONBET Кубка России.
  • Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

«У «Краснодара» до сих пор нет Кубка – это наша мечта. Сделаем все, чтобы выиграть этот трофей. Мы не боимся «Спартак». Да, матч будет на «Лужниках», но если кого-то и чего-то бояться, то зачем вообще играть в футбол?

У нас сильная команда, мы будем играть на победу», – сказал Сперцян.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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1779188013
Весь сезон читал, что "Вся Россия за Краснодар". Может и мне наконец поболеть за них в финале кубка, а то когда ещё получится.
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Айболид
1779189505
Эх , какие "муки совести" ожидают фсюстрану в финале КР . Не разорваться же им в самом деле ? Это наверное будет феноменальные ужимки изворотливости и лецемерия , со стороны "ФС". Ждём с нетерпением .)
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Garrincha58
1779192799
Было бы кого бояться это у них должны дрожать ножки
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