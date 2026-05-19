Сперцян раскрыл мечту футболистов «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что клуб мечтает выиграть Кубок.

«Краснодар» и «Спартак» сыграют 24 мая в Суперфинале FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

«У «Краснодара» до сих пор нет Кубка – это наша мечта. Сделаем все, чтобы выиграть этот трофей. Мы не боимся «Спартак». Да, матч будет на «Лужниках», но если кого-то и чего-то бояться, то зачем вообще играть в футбол?

У нас сильная команда, мы будем играть на победу», – сказал Сперцян.