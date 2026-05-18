Топ-3 тренера сезона РПЛ по версии Бубнова

Бывший спартаковец Александр Бубнов определил тройку лучших тренеров сезона РПЛ.

«Ну, «Зенит» [Семак], Мусаев, это однозначно. И если брать по большому счeту, с учeтом достигнутого результата… Я не думал, что они так высоко поднимутся, то получается, что «Локомотив», Галактионов. Всe закономерно!

Не может быть лучшим тренером в сезоне, который четыре последние игры проиграл и в итоге на шестом месте оказался», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».