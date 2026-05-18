Бубнов определил лучшего игрока сезона в РПЛ

18 мая, 15:38
6

Александр Бубнов назвал лучшего футболиста прошедшего сезона в РПЛ. По его мнению, это форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

– Представляешь, это только у нас может быть, что в команде, где есть лучший бомбардир чемпионата, есть игрок, который по системе «гол+пас» показал выдающийся результат, да? Есть лучший игрок вообще чемпионата. И эта команда, ну, единственное только, если Кубок сейчас выиграет, а эта команда не стала чемпионом.

– А кто лучший игрок чемпионата?

– Кордоба.

  • Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ. Колумбиец забил 17 голов.
  • «Краснодар» занял второе место, отставание от «Зенита» составило два очка.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Бубнов Александр
Комментарии (6)
Интерес
1779109239
А как артистичен! Как падает!! Как возмущается!!! Даже когда сам нарушает,всё равно возмущается...ПРавда,был один эпизод в проигранном матче с "Динамо",когда даже сам вину свою признал,попросив прощения.Бывает...
Max-Min-vkontakte
1779110117
небольшое наблюдение: Кордоба в Краснодаре играет с 2021 года, и только с недавних пор многие стали говорить про его "симуляцию". Но мало кто говорит о том, сколько на нём было грубых фолов, которые не "свистелись" судьями. И со временем это перешло в то, что он стал "подчёркивать" эти фолы. А это вызвало сразу же негативную оценку со стороны болельщиков соперников.
FROLL007
1779111632
Кордоба лучший симулянт и провокатор. Гыгыгы
Прокс
1779120740
Бубен определил главного додика в РПЛ,это бубен!!!!
