Сперцян высказался об упущенном чемпионстве «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после домашней победы в 30-м туре РПЛ над «Оренбургом» (3:0) оценил 2-е место в чемпионате России.

– Какие эмоции, когда по игре все хорошо, а по итогу – второе место?

– Ожидали этого. Сами упустили преимущество еще в игре с «Динамо». Можно и другие игры вспомнить. Горжусь командой. Это большой путь, который мы проходим вместе. В матче с «Оренбургом» договорились насладиться футболом и отблагодарить болельщиков, которые целый год поддерживают нас не только здесь, но и в целом. Мы проделываем хорошую работу. Конечно, обидно, но это часть футбола.

– Надеялись на «Ростов» в параллельном матче?

– Чтобы выигрывать чемпионство, нельзя надеяться на кого‑то.