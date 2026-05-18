Сперцян высказался об упущенном чемпионстве «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после домашней победы в 30-м туре РПЛ над «Оренбургом» (3:0) оценил 2-е место в чемпионате России.
– Какие эмоции, когда по игре все хорошо, а по итогу – второе место?
– Ожидали этого. Сами упустили преимущество еще в игре с «Динамо». Можно и другие игры вспомнить. Горжусь командой. Это большой путь, который мы проходим вместе. В матче с «Оренбургом» договорились насладиться футболом и отблагодарить болельщиков, которые целый год поддерживают нас не только здесь, но и в целом. Мы проделываем хорошую работу. Конечно, обидно, но это часть футбола.
– Надеялись на «Ростов» в параллельном матче?
– Чтобы выигрывать чемпионство, нельзя надеяться на кого‑то.
- «Краснодар» остался на 2-м месте с 66 очками. «Зенит» набрал 68 баллов.
- В 29-м туре «быки» проиграли в гостях «Динамо» (1:2), позволив питерцам опередить себя в таблице.
Источник: «Матч ТВ»