Стало известно, кто будет руководить «Акроном» в стыковых матчах

Мурат Искаков станет исполняющим обязанности главного тренера «Акрона» в стыковых матчах за место в РПЛ.

Ранее он входил в штаб уволенного накануне Заура Тедеева.

20 мая «Акрон» сыграет в гостях с «Ротором», а 23 мая примет волгоградцев у себя дома.