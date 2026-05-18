Стало известно, кто будет руководить «Акроном» в стыковых матчах

Мурат Искаков станет исполняющим обязанности главного тренера «Акрона» в стыковых матчах за место в РПЛ.
Ранее он входил в штаб уволенного накануне Заура Тедеева.
20 мая «Акрон» сыграет в гостях с «Ротором», а 23 мая примет волгоградцев у себя дома.
- Ранее 53-летний Искаков был ассистентом Юрия Красножана в «Локомотиве», «Анжи», «Кубани» и сборной Казахстана, помогал Андрею Талалаеву в «Тамбове», а также работал в штабе Владимира Федотова в «Сочи» и ЦСКА.
- В роли главного тренера он работал в «Тамбове», курском «Авангарде» и молодежке нальчикского «Спартака».