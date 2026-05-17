Клуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура

17 мая, 20:16
9

«Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева после матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:4).

«Акрон» благодарит Заура Эдуардовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Информация о том, кто будет готовить команду для участия в VK Видео переходных матчах, будет опубликована дополнительно», – написали тольяттинцы.

  • В стыковых матчах за место в РПЛ «Акрон» сыграет с «Ротором».
  • Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года.
  • Под руководством этого тренера «Акрон» оформил повышение в классе по итогам сезона-2023/24.

Источник: телеграм-канал «Акрона»
Россия. Премьер-лига Акрон Тедеев Заур
Комментарии (9)
Semenycch
Semenycch
Да, матч в крайнем туре не получился у Тольяттинской команды!
Таврида
Таврида
"VK Видео переходных матчах". Ждем Двач Кубок РПЛ, бггг
Plyash
Plyash
Дзюбла не вышел на игру , позора избегая . А Тедеева поддержать ? Своло..ь , она в любой команде своло..ь .
evgevg13
evgevg13
Так заканчивать сезон нельзя Все по делу
АК 68
АК 68
Всё по делу, перед зимней паузой все говорили, что команда уверенно себя чувствует и гарантировала место в рпл, но весной в 12-ти играх Акрон набрал всего 6 очков , это провал, отсюда и орг. выводы.
САДЫЧОК
САДЫЧОК
Тедеев образец тупости и безмозглости! Ставка на Дзюбу была ущербна изначально. До этого этот Тедеев очень прилично ставил игру.
VPERDIV SPARTAK
VPERDIV SPARTAK
Юрана тоже из пари выгоняли , ну и ? Где пари ?
ESC-Russia-google
1779077742
Где-то плачет один Дзюба! Ведь его любимого тренера уволили!
