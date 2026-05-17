Клуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура

«Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева после матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:4).

«Акрон» благодарит Заура Эдуардовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Информация о том, кто будет готовить команду для участия в VK Видео переходных матчах, будет опубликована дополнительно», – написали тольяттинцы.