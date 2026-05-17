Клуб РПЛ уволил тренера через несколько минут после 30-го тура

«Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева после матча 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:4).
«Акрон» благодарит Заура Эдуардовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
Информация о том, кто будет готовить команду для участия в VK Видео переходных матчах, будет опубликована дополнительно», – написали тольяттинцы.
- В стыковых матчах за место в РПЛ «Акрон» сыграет с «Ротором».
- Тедеев возглавлял команду с декабря 2023 года.
- Под руководством этого тренера «Акрон» оформил повышение в классе по итогам сезона-2023/24.
Источник: телеграм-канал «Акрона»