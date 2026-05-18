Раскрыты итоги переговоров Моуринью с «Реалом»

«Реал» назначит на пост главного тренера Жозе Моуринью, стороны уже согласовали устно условия контракта.
Соглашение будет рассчитано на два года, сторонам осталось только подписать документы.
Моуринью, сейчас возглавляющий «Бенфику», прибудет в Испанию после матча «Реала» с «Атлетиком» в 38-м туре Примеры, который пройдет 23 мая.
- Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
- «Бенфика» под руководством Моуринью в этом сезоне заняла 3-е место в чемпионате Португалии, не проиграв ни одного матча.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X