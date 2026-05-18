Раскрыты итоги переговоров Моуринью с «Реалом»

«Реал» назначит на пост главного тренера Жозе Моуринью, стороны уже согласовали устно условия контракта.

Соглашение будет рассчитано на два года, сторонам осталось только подписать документы.

Моуринью, сейчас возглавляющий «Бенфику», прибудет в Испанию после матча «Реала» с «Атлетиком» в 38-м туре Примеры, который пройдет 23 мая.