Реакция Миллера на чемпионство «Зенита»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.
«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с победой в столетнем сезоне!
Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – Чемпион!», и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба. Молодцы!!!
Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».
Петербург – столица российского футбола! Зенит – Чемпион!» – говорится в сообщении Миллера.
- «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
- ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
Источник: официальный сайт «Зенита»