Реакция Миллера на чемпионство «Зенита»

18 мая, 12:49
26

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о победе «Зенита» в чемпионате России.

«Век прожить – не поле перейти». Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с победой в столетнем сезоне!

Вековую историю борьбы и побед на футбольных полях команда увенчала золотыми буквами «Зенит – Чемпион!», и вписала свои имена в летопись Великого, Легендарного клуба. Молодцы!!!

Во второй век нашей эры клуб «Зенит» входит чемпионской поступью, являясь самым титулованным российским клубом, самым популярным футбольным клубом России и Восточной Европы. Так держать, и помнить – «век протянется – всего достанется».

Петербург – столица российского футбола! Зенит – Чемпион!» – говорится в сообщении Миллера.

  • «Зенит» стал чемпионом России сезона-2025/26, набрав 68 очков по итогам 30 туров. «Краснодар» отстал от петербуржцев на 2 очка.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
  • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».

Источник: официальный сайт «Зенита»
lek!
1779098981
Но с такими игроками , и с такой игрой будущее туманно . По моему мнению не столько Зенит прибавил , как Краснодар просто отдал свое золото. Зенит просто не о чем , в некоторых играх просто как грачи играли и ждали помощи судей. Хорошо , что нет Евро Кубком это был бв просто позор.
Ответить
Snek
1779099771
Стоит ли говорить ему, что Зенит во второй век вторым вошёл? :))
Ответить
ScarlettOgusania
1779099847
СМИ сообщили, что вчера в Эрмитаже Мюллер на царский трон залез от радости из-за кабинетного чемпионства бом.жей...)
Ответить
рылы
1779100107
миллер перестарался, своими высказываниями вызвал очередной Великий Тарасофский Пожар. если в средние века люди не знали, что делать во время полыхания, кроме как тушить своими силами - то теперь можно позвонить в пожарную часть №88, обслуживающую тарасятник. вот номер: +7(498)500-13-74
Ответить
andr45
1779100275
Не понимаю о каком-таком столетнем сезоне пишет Миллер?) Как 25 мая 1925 года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода имени И. В. Сталина (ЛМЗ), которые В первые годы своего существования команды эти, постоянно меняя выступали на уровне внутризаводских соревнований. В 1931 году команда дебютировала в чемпионате города. Команда поначалу именовалась либо «Команда ЛМЗ им. Сталина», а в 1936 г.  после передачи физкультурников ЛМЗ под эгиду ДСО «Сталинец» была переименована в «Сталинец», В первенстве страны «Сталинец» стартовал в группе «Б». Первый матч был сыгран 27 мая 1936 г. в Днепропетровске против «Динамо».  Зимой 1939/40 происходил перевод физкультурников из ДСО «Сталинец» в ДСО «Зенит». Таким образом команда ЛМЗ «Сталинец» стала называться «Зенит». Видимо, Миллера, как и Путина, поздравившего клуб со столетием, опять ввели в заблуждение(
Ответить
Max-Min-vkontakte
1779100683
потешил своё эго
Ответить
Номэд
1779101032
Вот что интересно, г-н М с детства за бом.жей. А где он был до 2006 года, когда гаСпром стал главспонсором вшивой петушарни?
Ответить
Бумбраш
1779102910
Уууу...да там с фейсом и мозги заплыли...не удивлюсь что Миллер считает вахта центр кремлём...
Ответить
Юбиляр
1779103965
О, Господи - СТЫД то какой!...
Ответить
САДЫЧОК
1779103986
Смешной , не далёкий и нелепый этот Миллер! Нет, чтобы взять нормального треенера и без всяких левых пенальти Честно выигрывать- вешает лапшу и туфту! А, так дермищем веет от таких побед и судей и судей на ВАР!
Ответить
