Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор одобряет возвращение Жозе Моуринью в мадридский клуб.
Бразильский футболист хорошо относится к португальскому тренеру, несмотря на его слова после февральского расистского скандала.
Тогда Моуринью сказал, что у Винисиуса возникают проблемы везде, где бы он ни играл.
- «Реал» заплатит «Бенфике» компенсацию в размере 7 млн евро за тренера.
- Моуринью уже возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: The Athletic