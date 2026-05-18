Карпин объявил причины отсутствия Сафонова и Соболева в составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об итоговом составе команды на товарищеские матчи в мае-июне.

В него вошли 32 игрока. Среди них нет вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и нападающего «Зенита» Александра Соболева.

– Валерий Георгиевич, в окончательном списке всего на четыре футболиста меньше, чем в расширенном. Почему?

– Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков – чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе.

– Не вызваны на сбор Литвинов и Соболев, которые неплохо проявили себя в сезоне. С чем это связано?

– С тем, о чем я сказал ранее. Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться.

– На сбор вызван 18‑летний Амир Ибрагимов. Общались ли с ним до вызова и что можете сказать об этом игроке?

– Да, конечно. Мы предварительно общались, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора.

– Часть игроков участвует в суперфинале Кубка России и пропустит несколько дней сбора. Рассчитываете на них в матче с Египтом?

– Да, рассчитываем. Финал Кубка – 24 мая, матч с Египтом – 28-го. Есть четыре дня. За это время они восстановятся и смогут принять участие. Возможно, не с первых минут, но выйти на замену – да.

– Не жаловались ли футболисты, что сбор такой длинный, с учeтом отпуска?

– По поводу недовольства – не знаю, ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашeл трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли.

– Насколько показателен для вас матч с Египтом, как с участником чемпионата мира?

– Очень показателен.

– Конец сезона, многие футболисты, возможно, устали. Как их мотивировать?

– Что касается усталости – я не понимаю такого подхода. «Конец сезона» – это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30–40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май – абсурд.

Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10–11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода – март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно.

– А если говорить о Матвее Сафонове и его невызове?

– Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошeл до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала.