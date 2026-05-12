Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Мали Махазу Баба Сиссе заявил о желании провести ответный товарищеский матч с Россией на своем поле.
«Мы бы хотели провести ответный матч с Россией, это возможно сделать до конца года. Первая игра [31 мая в Санкт-Петербурге] выдалась очень хорошей, поэтому будем рассматривать вариант сыграть снова, но уже в Африке.
Наша сборная готова к этому матчу, и все зависит от предложения от России и ее планов по соперникам на ближайшие паузы. Это было бы хорошей идеей», – сказал Сиссе.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- Уже известно, что 28 мая они встретятся с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Команда Карпина более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.
- Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.
