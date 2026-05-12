Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Мали Махазу Баба Сиссе заявил о желании провести ответный товарищеский матч с Россией на своем поле.

«Мы бы хотели провести ответный матч с Россией, это возможно сделать до конца года. Первая игра [31 мая в Санкт-Петербурге] выдалась очень хорошей, поэтому будем рассматривать вариант сыграть снова, но уже в Африке.

Наша сборная готова к этому матчу, и все зависит от предложения от России и ее планов по соперникам на ближайшие паузы. Это было бы хорошей идеей», – сказал Сиссе.