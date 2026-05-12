Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией

12 мая, 14:19

Президент Федерации футбола Мали Махазу Баба Сиссе заявил о желании провести ответный товарищеский матч с Россией на своем поле.

«Мы бы хотели провести ответный матч с Россией, это возможно сделать до конца года. Первая игра [31 мая в Санкт-Петербурге] выдалась очень хорошей, поэтому будем рассматривать вариант сыграть снова, но уже в Африке.

Наша сборная готова к этому матчу, и все зависит от предложения от России и ее планов по соперникам на ближайшие паузы. Это было бы хорошей идеей», – сказал Сиссе.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • Уже известно, что 28 мая они встретятся с Египтом в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
  • Команда Карпина более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.
  • Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.

Еще по теме:
Игроков сборной России предложили разогнать 14
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно 5
Тренер Мали определил лучшего нападающего в истории России
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Мали
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
3
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
В расширенный состав сборной России попал игрок «Манчестер Юнайтед»
12 мая
5
Ротенберг готов помочь Карпину в сборной России
11 мая
9
Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам
4 мая
ФотоОбъявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля
22
Салах сыграет за Египет против сборной России
24 апреля
16
Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026
21 апреля
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина
13 апреля
14
29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне
12 апреля
8
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России
9 апреля
8
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Колосков удручен игрой сборной России в матче с резервом Мали
1 апреля
5
Анчелотти – Модричу: «У тебя нет бразильского дедушки?»
1 апреля
Пономарев сделал неожиданный вывод по итогам матча Россия – Мали
1 апреля
6
Лепсая похвалил сборную России за матч с Мали: «Отбились!»
1 апреля
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»
1 апреля
12
Кисляк сказал, чем его удивили футболисты Мали: «В РПЛ таких игроков не встретишь»
1 апреля
7
Тренер сборной Мали прокомментировал ничью с Россией
1 апреля
Товарищеские матчи. Англия проиграла Японии, Испания не смогла победить Египет и другие результаты
1 апреля
1
Лапочкин проанализировал пенальти в пользу сборной России в матче с Мали
31 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 