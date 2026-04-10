  Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно

Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно

Сегодня, 13:59
5

Около четверрти билетов на товарищеский матч Россия – Мали, прошедший 31 марта в Санкт-Петербурге, раздали бесплатно.

Организаторы предоставили примерно 9 тысяч бесплатных мест ради заполнения трибун «Газпром Арены» и улучшения телевизионной картинки. Билеты распределяли среди сотрудников государственных предприятий, выдавая по три-четыре штуки на семью, преимущественно на трибуну за воротами.

Болельщики из Мали также посетили игру бесплатно – им билеты выдавали в посольстве с просьбой активно поддерживать свою национальную команду во время матча.

  • На игре официально присутствовало 34 837 зрителей при общей вместимости «Газпром Арены» более 62 тысяч человек.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Комментарии (5)
NewLife
1775819146
Мерзкое притворство и бутафория.
rash1959
1775822732
очень похоже на то "на выборах выдали 90% бесплатных бюллетеней ради ..."
subbotaspartak
1775823318
Ну и зачем было в этом городе играть?
Plyash
1775826477
Я думал , в Питере только на Зенит бесплатные билеты распространяют для телекартинки . Ошибался , однако .
