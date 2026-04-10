Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно

Около четверрти билетов на товарищеский матч Россия – Мали, прошедший 31 марта в Санкт-Петербурге, раздали бесплатно.

Организаторы предоставили примерно 9 тысяч бесплатных мест ради заполнения трибун «Газпром Арены» и улучшения телевизионной картинки. Билеты распределяли среди сотрудников государственных предприятий, выдавая по три-четыре штуки на семью, преимущественно на трибуну за воротами.

Болельщики из Мали также посетили игру бесплатно – им билеты выдавали в посольстве с просьбой активно поддерживать свою национальную команду во время матча.