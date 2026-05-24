Дивеев – о сборной России: «Всех зенитовцев можно узнать по хорошему настроению 😁💙»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев продолжает радоваться победе в РПЛ и в составе национальной команды.
«Уже работаем в сборной России. Всех зенитовцев тут можно узнать по хорошему настроению 😁💙», – написал Дивеев, выложив фотографии с тренировки сборной РФ.
- «Зенит» победил в чемпионате России, опередив «Краснодар» на 2 очка.
- 28 мая Россия сыграет товарищеский матч против Египта в Каире на стадионе «Миср». 5 июня подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
Источник: телеграм-канал Igor Diveev #78