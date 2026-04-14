Игроков сборной России предложили разогнать

Глава Федерации водных видов спорта РФ миллиардер Дмитрий Мазепин раскритиковал сборную России по футболу.
«Мне доверили заниматься водными видами спорта. Если говорить не с точки зрения допуска, то я как гражданин и болельщик смотрел матч сборной России по футболу с Мали. Для меня это нонсенс – играть 0:0 с такой командой.
Футбол – высокооплачиваемый вид спорта, министерство выделяет на него много денег. Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч.
Раньше по бизнес-делам я много времени проводил в Африке и знаю, что за страна Мали. И так играть с этой сборной – просто оскорбительно для российских болельщиков.
Знаю, что сегодня существует решение министра спорта [Михаила Дегтярева] ужесточить лимит на легионеров. Но я бы вообще убрал всех – смысла в этом нет. Мы можем приглашать иностранных тренеров, пусть делятся опытом. Но зачем нам приглашать иностранных игроков, которые играют здесь сезон, а потом уезжают?» – сказал Мазепин.
- В марте 2026 года сборная России в товарищеских матчах победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
- Мазепин по итогам прошлого года занимает 64-е место в росийском списке Forbes с состоянием 2,2 миллиарда долларов.