Игроков сборной России предложили разогнать

Глава Федерации водных видов спорта РФ миллиардер Дмитрий Мазепин раскритиковал сборную России по футболу.

«Мне доверили заниматься водными видами спорта. Если говорить не с точки зрения допуска, то я как гражданин и болельщик смотрел матч сборной России по футболу с Мали. Для меня это нонсенс – играть 0:0 с такой командой.

Футбол – высокооплачиваемый вид спорта, министерство выделяет на него много денег. Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч.

Раньше по бизнес-делам я много времени проводил в Африке и знаю, что за страна Мали. И так играть с этой сборной – просто оскорбительно для российских болельщиков.

Знаю, что сегодня существует решение министра спорта [Михаила Дегтярева] ужесточить лимит на легионеров. Но я бы вообще убрал всех – смысла в этом нет. Мы можем приглашать иностранных тренеров, пусть делятся опытом. Но зачем нам приглашать иностранных игроков, которые играют здесь сезон, а потом уезжают?» – сказал Мазепин.