Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игроков сборной России предложили разогнать

Сегодня, 13:30
14

Глава Федерации водных видов спорта РФ миллиардер Дмитрий Мазепин раскритиковал сборную России по футболу.

«Мне доверили заниматься водными видами спорта. Если говорить не с точки зрения допуска, то я как гражданин и болельщик смотрел матч сборной России по футболу с Мали. Для меня это нонсенс – играть 0:0 с такой командой.

Футбол – высокооплачиваемый вид спорта, министерство выделяет на него много денег. Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч.

Раньше по бизнес-делам я много времени проводил в Африке и знаю, что за страна Мали. И так играть с этой сборной – просто оскорбительно для российских болельщиков.

Знаю, что сегодня существует решение министра спорта [Михаила Дегтярева] ужесточить лимит на легионеров. Но я бы вообще убрал всех – смысла в этом нет. Мы можем приглашать иностранных тренеров, пусть делятся опытом. Но зачем нам приглашать иностранных игроков, которые играют здесь сезон, а потом уезжают?» – сказал Мазепин.

  • В марте 2026 года сборная России в товарищеских матчах победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
  • Мазепин по итогам прошлого года занимает 64-е место в росийском списке Forbes с состоянием 2,2 миллиарда долларов.

Еще по теме:
Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Мали
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1776163684
Кстати играли против коклов, в поло, коклы даже на матч не вышли!
Ответить
АЛЕКС 58
1776163952
В первую очередь гнать нужно весь тренерский состав.Пуделя,Писаря,Кафана.
Ответить
Чилим.
1776164164
Золотые слова
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1776164720
Правильные слова, но кто их услышит кроме нас...
Ответить
Интерес
1776164735
А зачем нам иностранные специалисты в сборную,а,Мазепа???Иностранных игроков в ней нет, так что острое с зелёным не путай.А то тут прочитала публика этот бред и "поддерживает" буратинушку.Либо речь о сборной, либо о клубном футболе и общем положении в нём.И закордонные тренеры меняются столь же часто,как отечественные.ТОлько их объективно меньше.
Ответить
NewLife
1776165813
Прежде всего надо разогнать рфс,т.е. изгнать оттуда газпром, чтобы футболом и судьями руководили независимые люди без админ ресурса и конфликта интересов.
Ответить
subbotaspartak
1776169659
Глава Федерации водных видов спорта МИЛЛИАРДЕР Дмитрий Мазепин... Умный наверное, везде выплывет...
Ответить
Strig
1776171181
карпин team ? давно пора
Ответить
Дубина
1776172948
Первым делом газпром разогнать и всю верхушку питерскую! И будет счастье..
Ответить
алдан2014
1776173241
Вроде дилетант ,а здравое зерно где то есть
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 