Игроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта

Сборная России получила серебряные медали после товарищеского матча с Египтом в Каире, несмотря на поражение.

Однако все футболисты России практически сразу сняли медали, что попало на видео, снятое РФС.

Команда Валерия Карпина уступила хозяевам со счетом 0:1. Церемония награждения прошла сразу после финального свистка прямо на футбольном поле. Египтяне получили кубок и золотые медали.