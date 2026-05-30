  Игроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта

Игроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта

Сегодня, 10:55
16

Сборная России получила серебряные медали после товарищеского матча с Египтом в Каире, несмотря на поражение.

Однако все футболисты России практически сразу сняли медали, что попало на видео, снятое РФС.

Команда Валерия Карпина уступила хозяевам со счетом 0:1. Церемония награждения прошла сразу после финального свистка прямо на футбольном поле. Египтяне получили кубок и золотые медали.

  • Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
  • В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.

Еще по теме:
Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта 2
Речь Карпина в перерыве матча Египет – Россия 1
Канчельскис вынес вердикт сборной России 29
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Египет
Констриктор
1780128906
А чо так ? За четыре года первые медали, пусть и серебряные.Вон те с бронзовыми медалями вам завидуют.😁
BRO_football
1780130487
Какой-то бред. Медали за один товарищеский матч? Зачем? Это разве турнир какой-то был? РФС в очередной раз опозорился. Или это инициатива стороны Египта?
sochi-2013
1780130786
Нацепите их на Валеру. Все
Томик
1780132156
Дурачки малолетние. Памятные медали выпустили египтяне. Надеть их - это всего лишь уважение к стране, с командой которой вы играли. Вы бы их ещё в мусорку выкинули. Кстати, для кого-то, возможно, это будет единственным материальным воспоминанием об игре за сборную. А то ПСЖ, Европа, от 23 миллионов они отказываются...
Давид59
1780132644
Это что турнир был? Из двух команд? Бред, короче.
нейтральныйкакникто
1780137831
А если бы выиграли и получили золотые медали????Гордость бы зашкваливала ?!?!
