Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сергеев прокомментировал поражение сборной России от Египта

Сергеев прокомментировал поражение сборной России от Египта

Вчера, 08:33

Нападающий сборной России Иван Сергеев дал комментарий после игры с Египтом. Команда Валерия Карпина уступила в товарищеском матче со счетом 0:1.

– Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, поэтому выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше – разберем игру. Впереди два домашних матча. Соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом – это участник чемпионата мира.

–Ты заменил Воробьева в сборной. Был готов? Или уже строил планы на отпуск?

– Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой в Череповец. Позвонили, сказали, что если у Воробьева подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал: «Хорошо, готов и жду вызова».

Сообщили в итоге, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий.

  • Сборная России в июне сыграет с Буркина‑Фасо и Тринидадом и Тобаго.
  • Встречи пройдут 5 июня в Волгограде и 9 июня в Калининграде.

Еще по теме:
Реакция Карпина на поражение России от Египта 4
«Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта 2
Губерниев прокомментировал поражение России от Египта 2
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Динамо Россия Египет Сергеев Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
9
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
5
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
ВидеоИгроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта
10:55
15
Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта
00:41
2
ВидеоРечь Карпина в перерыве матча Египет – Россия
Вчера, 23:11
1
Канчельскис вынес вердикт сборной России
Вчера, 19:11
29
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта
Вчера, 17:20
8
Игроки сборной России шутили над Агкацевым и Кривцовым после Египта: «Проиграли третий трофей за три недели»
Вчера, 13:40
4
ВидеоБатраков подарил футболку мальчику после матча с Египтом
Вчера, 11:47
2
Круговой назвал незаслуженной победу Египта над Россией
Вчера, 11:27
4
Реакция Мостового на поражение сборной России от Египта
Вчера, 11:17
5
Игрок сборной России – о Египте: «Не выходили из отеля, было страшно смотреть на улицу»
Вчера, 10:52
12
«Мне грустно вместе с вами»: Нагучев отреагировал на матч сборной России с Египтом
Вчера, 09:56
1
Агкацев рассказал, как ему мешали лазеры в матче Египет – Россия
Вчера, 09:21
2
Игроки сборной России пожаловались на лазерные указки после поражения от Египта
Вчера, 08:51
13
Карпин дал оценку игрокам сборной России за матч с Египтом
Вчера, 08:41
2
Сергеев прокомментировал поражение сборной России от Египта
Вчера, 08:33
Реакция Карпина на поражение России от Египта
Вчера, 01:19
16
«Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта
Вчера, 01:03
11
Губерниев прокомментировал поражение России от Египта
Вчера, 00:53
2
ФотоСборную России наградили медалями после поражения от Египта
Вчера, 00:35
6
Россия провела худший матч за 5 лет
Вчера, 00:19
11
В РФС прокомментировали поражение России от Египта
28 мая
3
Карпин прокомментировал поражение России от Египта
28 мая
9
Стало известно, почему Салах не сыграл с Россией
28 мая
ВидеоОбзор матча Египет – Россия: голы и лучшие моменты (Видео)
28 мая
Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах
28 мая
59
Стали известны стартовые составы на матч Египет – Россия: 28 мая 2026
28 мая
7
В матче Египет – Россия могут поучаствовать 44 игрока
28 мая
2
Стало известно, сыграет ли Салах с Россией
28 мая
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 