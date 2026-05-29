Сергеев прокомментировал поражение сборной России от Египта

Нападающий сборной России Иван Сергеев дал комментарий после игры с Египтом. Команда Валерия Карпина уступила в товарищеском матче со счетом 0:1.

– Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, поэтому выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше – разберем игру. Впереди два домашних матча. Соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом – это участник чемпионата мира.

–Ты заменил Воробьева в сборной. Был готов? Или уже строил планы на отпуск?

– Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой в Череповец. Позвонили, сказали, что если у Воробьева подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал: «Хорошо, готов и жду вызова».

Сообщили в итоге, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий.