«Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался по итогам товарищеского матча против Египта (0:1).
– Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где – нет.
– Например?
– То, что мы можем спокойно играть, главное – не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.
– Тяжело было играть против Омара Мармуша?
– Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.
– Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?
– Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать.
- Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
- В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»