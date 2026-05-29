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  • «Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта

«Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта

29 мая, 01:03
11

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался по итогам товарищеского матча против Египта (0:1).

– Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где – нет.

– Например?

– То, что мы можем спокойно играть, главное – не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.

– Тяжело было играть против Омара Мармуша?

– Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.

– Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?

– Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать.

  • Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией. Турнир стартует 11 июня в США. Также матчи состоятся в Канаде и Мексике.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Бан был введен после начала СВО на Украине.
  • В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Зенит Россия Египет Дивеев Игорь
Комментарии (11)
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Боцман59rus
1780031448
_ чтоонесет?
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Garrincha58
1780031865
Вы ещё не совсем поняли, что вы все наши футболёры просто лохи. Пора давно понять. Смешно а где был самый дорогой наш крашенный или он уже в Париже неужели в ПСЖ такие дураки, чтобы покупать такого игрочишку. У нас один играл бегал Илюха Вахания остальные в отпуске и для чего эти матчи мы что готовимся к ЧМ??? Такими матчами только позоримся
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ilya-ilya-google
1780035420
Тот самый Дивеев, который считает, что Россия играла бы в 1/4 ЧМ, а Зенит легко вышел бы в плей-офф ЛЧ
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Cleaner
1780043167
Дивеев, вы способны проиграть сборной Египта. Это вчера все поняли.)
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FFR
1780044723
Вы поняли, что не хрена не способны.
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vitleon
1780046928
Мы поняли что пешком, выиграть нельзя. Надо искать команды послабей.
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bashnat013
1780056093
Мы тоже поняли!!!мы только не поняли что вы в футболе делаете?
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