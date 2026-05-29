«Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался по итогам товарищеского матча против Египта (0:1).

– Интересная игра, хороший соперник. В некоторых моментах, наверное, торопились. Были выпады, контратаки. Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где – нет.

– Например?

– То, что мы можем спокойно играть, главное – не торопиться. Бывает, что суета происходит, нелепые потери. Соперник дает играть.

– Тяжело было играть против Омара Мармуша?

– Понятно, что он мировой футболист, играет в «Манчестер Сити». Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства. Плюс он взрывной футболист.

– Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?

– Это больше [вопрос] крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать.