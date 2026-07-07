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  • Тренер Египта объяснил поражение от Аргентины «внешними факторами»: «ФИФА не хочет, чтобы Месси вылетел»

Тренер Египта объяснил поражение от Аргентины «внешними факторами»: «ФИФА не хочет, чтобы Месси вылетел»

Вчера, 23:46
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

  • Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.
  • В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.
  • Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Мы сегодня играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив. Судья не засчитал наш гол без видимой причины.

Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они [ФИФА] не хотят, чтобы Месси вылетел, хотят, чтобы чемпионы мира остались на турнире.

Благодарю игроков, они сделали то, о чем я их просил. Но в футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует. В первом матче против Бельгии по отношению к нам принимались несправедливые решения, и сегодня мы снова стали жертвами фатальных ошибок», – сказал Хассан.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Goal
Чемпионат мира Египет Аргентина Хассан Хоссам Летексье Франсуа
Комментарии (4)
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Владуха
1783473188
А я их уважал
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boris63
1783480138
Фифа и не скрывает своих намерений, тянут за уши латиносов.
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Из Твери Леха
1783483260
А где-то были судейские ошибки? При VAR'e какой смысл скулить? Там уже даже факт угловых проверяют.
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Psih86
1783484969
Где же вы играли лучше мне интересно? Просидев всю игру в защите, ничего не создавая, здесь вы были лучшие? Надо играть до конца, а не до 75 минуты и тогда винить никого не придется.
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