Тренер Египта объяснил поражение от Аргентины «внешними факторами»: «ФИФА не хочет, чтобы Месси вылетел»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Аргентины.

Игру обслуживал французский судья Франсуа Летексье.

В 1-м тайме он назначил пенальти в ворота египтян, а после перерыва отменил их гол.

Аргентина выиграла со счетом 3:2, уступая в два мяча до 79-й минуты.

«Мы сегодня играли лучше Аргентины, но футбол несправедлив. Судья не засчитал наш гол без видимой причины.

Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они [ФИФА] не хотят, чтобы Месси вылетел, хотят, чтобы чемпионы мира остались на турнире.

Благодарю игроков, они сделали то, о чем я их просил. Но в футболе есть внешние факторы, которые сводят на нет технические аспекты.

Мы надеемся, что справедливость восторжествует. В первом матче против Бельгии по отношению к нам принимались несправедливые решения, и сегодня мы снова стали жертвами фатальных ошибок», – сказал Хассан.

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