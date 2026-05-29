  • Прокуратура озвучила, сколько Промес заработал на контрабанде наркотиков

Прокуратура озвучила, сколько Промес заработал на контрабанде наркотиков

29 мая, 15:22
32

Экс-вингеру «Спартака» Квинси Промесу, вероятно, придется отдать около 8 миллионов евро в пользу государства.

Нидерландская прокуратура пришла к выводу, что именно такую сумму футболист заработал на контрабанде наркотиков.

Прокуроры ходатайствуют о конфискации незаконно полученных доходов.

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
  • Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне прошлого года его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Нидерланды Промес Квинси
VVM1964
1780059019
Эх, Антоха-Антоха ! Печаль, да и только!😢
Литейный 4 (returned)
1780059417
По нашим законам этот уголовник отхватил бы как минимум десятку строгача. И валил бы лес в Удмуртии. Повезло губошлёпу с европейской крыткой. Стыдно за укрывателей и пособников - тушинских антинародных. Гыгыгы
Цугундeр
1780060062
) За эти деньги можно купить восемь Помазунов и полтора Маркиньоса.
...уефан
1780060294
..."Приморили, падла, приморили, Загубили молодость мою!"(с)... Шакалы! Свободу Антохе!...
Semenycch
1780061432
Спартак пристанище преступников!
САДЫЧОК
1780063255
Мафиози. Наркобарон!
Краснодарец чемпион
1780063853
Свинки хотят, чтобы их игрока освободили, хотя он нарушитель закона, типичный свинтус.
ySS
1780067018
Как всегда на посте про Промеса куча переживающих за нидерландскую прокуратуру иждивенцев Милера)
FWSPM
1780069620
какие то копейки.... он в Спартаке больше за год получал. Мутная история
Интерес
1780125293
Я же именно это и говорил о его главном преступлении-не поделился доходами с прокуренным травкой государством, а некоторые гундосили о поставках наркотиков нидерам, как о самостоятельном страшном преступлении!!!
