Прокуратура озвучила, сколько Промес заработал на контрабанде наркотиков

Экс-вингеру «Спартака» Квинси Промесу, вероятно, придется отдать около 8 миллионов евро в пользу государства.
Нидерландская прокуратура пришла к выводу, что именно такую сумму футболист заработал на контрабанде наркотиков.
Прокуроры ходатайствуют о конфискации незаконно полученных доходов.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
- Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне прошлого года его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: De Telegraaf