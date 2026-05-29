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  • Кордоба: «Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят...»

Кордоба: «Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят...»

29 мая, 13:54
9

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об упущенном чемпионстве.

– Какое настроение после сезона? «Краснодар» был очень близок ко второму чемпионству, но его не случилось...

– Мы должны быть счастливы, потому что мы проделали качественную работу на протяжении всего чемпионата. Что бы ни говорили вокруг, мы смотрим только на те вещи, которые происходят внутри нашей команды. Поэтому повторюсь: мы должны быть рады! Несколько лет подряд боремся за титул, становимся лучше.

– То есть вы довольны итогами чемпионата?

– Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят... Но если о них говорить, то все равно ничего не поменяется. Все в «Краснодаре» здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу.

  • «Краснодар» занял второе место по итогам сезона РПЛ-2025/26.
  • Команда Мурада Мусаева отстала от «Зенита» на два очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон
Комментарии (9)
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Номэд
1780052332
Как судьи наперегонки тянули и быков и бзденит. Вытянули вшивых...
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Литейный 4 (returned)
1780053012
Конечно все видели, когда за счет судей на твоих провокациях вместе с Сперцяном быки поимели лишних как минимум 9 очков. гыгыгы
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Император 1
1780053137
Не доплатили вы судьям, а они вас весь сезон тащили
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Romeo 123
1780056548
Вот кто бы говорил а этому симулянту лучше молчать
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VVM1964
1780056821
Свои моменты надо было использовать, а не пенять на "сложность вещей" !!!
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slavа0508
1780059698
Ну что здесь поделать . болотные заплатили побольше ...
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Foxitkuban
1780062327
ДЦПшники в камментах, вы уж определитесь. То Краснодар покупает всех судей, а то в решающем не заплатил. Как так? У самих-то нет дисонанса?🤣🤣🤣
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