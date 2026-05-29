Боярский предложил кандидата на замену Карпину в сборной России

Журналист Александр Боярский считает, что главного тренера сборной России Валерия Карпина следует уволить.

Накануне Россия уступила на выезде Египту (0:1). Единственный гол забит во втором тайме.

Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.

«Только вспомнил, что сборная играла, оказывается. Египетская сила, понятное дело. Карпин продолжает мучать эту сборную, как и ранее «Динамо».

Предлагаю поменять его на Ролана Гусева!» – написал болельщик «Динамо» Боярский.