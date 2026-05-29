Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боярский предложил кандидата на замену Карпину в сборной России

Боярский предложил кандидата на замену Карпину в сборной России

29 мая, 01:37
15

Журналист Александр Боярский считает, что главного тренера сборной России Валерия Карпина следует уволить.

  • Накануне Россия уступила на выезде Египту (0:1). Единственный гол забит во втором тайме.
  • Египет готовится к ЧМ-2026. Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Ираном и Новой Зеландией.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на прекращение бана в 2026 году.

«Только вспомнил, что сборная играла, оказывается. Египетская сила, понятное дело. Карпин продолжает мучать эту сборную, как и ранее «Динамо».

Предлагаю поменять его на Ролана Гусева!» – написал болельщик «Динамо» Боярский.

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 3
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Гусев Ролан
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1780020123
Вдвоем с Орловым таблетками закидывается по ходу.. только каналья ещё и под шляпой не проветривает
Ответить
Garrincha58
1780031519
Семака в сборную в Зените должен работать другой тренер
Ответить
ilich55
1780033254
Эта каналья шляпу не носит, отсюда у него и ветер в голове. Самум называется.....
Ответить
Литейный 4 (returned)
1780033686
Засланца Карпина в эстонию гнать. Гыгыгы
Ответить
Император 1
1780037821
Хуже не будет, но по-моему нужно назначить Талалаева
Ответить
Good_win_ФКСМ
1780038473
что-то старый пропитый алках через-чур много кудахтать стал в последнее время... грустит, что никому не нужен.....
Ответить
Номэд
1780046869
А что не семака? Посмотрим на уровень тренерской деятельности сельдерея без ниггов. А то Уфа уже забылась.
Ответить
crf57
1780426777
Ты,недоумок, предлагалка у тебя еще не выросла, предлагаешь тут всякие отбросы!
Ответить
Главные новости
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
2
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
1
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
8
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Все новости
Все новости
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
1
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Черданцева уличили в профнепригодности
14:25
11
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
14:21
8
Дивеев – о волевой победе «Зенита»: «Так должно быть всегда»
14:15
11
«Есть позитивные моменты»: игрок «Локо» – после поражения от «Зенита»
13:59
Игрок ЦСКА выделил слабые стороны команды
13:43
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
4
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
3
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
2
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
3
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
2
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
2
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
3
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
25
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
16
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
3
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+