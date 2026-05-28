Лучший и худший трансферы сезона РПЛ по версии Аршавина

Андрей Аршавин, бывший нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала», оценил трансферную кампанию клубов РПЛ в завершившемся сезоне.

Лучшим приобретением экс-футболист назвал переход центрального защитника Игоря Дивеева в «Зенит», а худшим – аренду сине-бело-голубыми нападающего Джона Дурана.

«Зенит» – чемпион в обеих категориях. Дивеев – плюс. Джон Дуран – минус.

Дуран в аренде был? Нет, ну какая разница», – сказал Аршавин в видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!».