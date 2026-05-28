Два ключевых игрока «торгуются» со «Спартаком»

«Спартак» находится в переговорах о продлении контрактов Эсекьеля Барко и Маркиньоса.

«Убежден , что Барко торгуется со «Спартаком». Также торгуется Маркиньос. Подписание Жедсона будет и дальше бить по платежке клуба. Очевидно, что Барко будет доволен только при повторении контракта Жедсона, потому что он лидер команды, а не португалец.

По моим оценкам, Барко получит контракт примерно на 4 млн евро в год. Маркиньос тоже держит нос по ветру, поэтому и посылает сигнал руководству. Кахигао, когда соглашался на трансфер Жедсона должен был понимать , что за собой повлечет приход португальца. Жедсон не стал за этот период важнее для «Спартака», чем Барко, поэтому клубу торговаться сложно», – написал источник.