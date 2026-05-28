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Два ключевых игрока «торгуются» со «Спартаком»

28 мая, 17:17
29

«Спартак» находится в переговорах о продлении контрактов Эсекьеля Барко и Маркиньоса.

«Убежден , что Барко торгуется со «Спартаком». Также торгуется Маркиньос. Подписание Жедсона будет и дальше бить по платежке клуба. Очевидно, что Барко будет доволен только при повторении контракта Жедсона, потому что он лидер команды, а не португалец.

По моим оценкам, Барко получит контракт примерно на 4 млн евро в год. Маркиньос тоже держит нос по ветру, поэтому и посылает сигнал руководству. Кахигао, когда соглашался на трансфер Жедсона должен был понимать , что за собой повлечет приход португальца. Жедсон не стал за этот период важнее для «Спартака», чем Барко, поэтому клубу торговаться сложно», – написал источник.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 16 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос Барко Эсекьель
Комментарии (29)
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Прокс
1779978107
Комментарий скрыт модератором
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rash1959
1779979581
«Убежден , что..." Это кто такой всёпонятливый? Дайте ФИО этого умника. Это кто такая "Гранта Гетадаряна"?
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k611
1779979648
Всё то они знают...
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Цугундeр
1779980982
Коротким хоббитам -короткую зарплату!)
Ответить
Император 1
1779983115
Можно понизить зарплату Жедсону, чтобы у Барко была такая же) А если серьёзно, думаю, лучше продлить
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suchi-69
1779983407
Если ещё и Заболотный начнёт торговаться, то к свиням в тарасофку сразу нагрянут коллекторы, чтобы арестовать имущество
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FCSpartakM
1779984665
Понятно, там ЗП 2.5. Бонусами можно и до 4х дойти, но Спартак выигрывает что-то по праздникам.
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