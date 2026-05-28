Сафонова включили в топ-10 вратарей мира

Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», вошел в десятку лучших голкиперов мира по версии французского издания L'Equipe.
Эксперты L'Equipe оценили состав парижского клуба и распределили игроков по позициям среди сильнейших в мире. При составлении рейтинга вратарей авторы отметили ограниченность данных для оценки Сафонова.
«Сложно поставить в рейтинге выше, так как у него немного проведенных матчей на высоком уровне», – говорится в материале. Также издание добавляет, что россиянин «не соответствует современным требованиям к вратарям, несмотря на свою эффективность».
Выше Сафонова в списке расположились Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Тибо Куртуа («Реал»), Ян Облак («Атлетико») и Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).
- В это сезоне 27-летний вратарь провел за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
- Вместе с парижанами Сафонов дважды выиграл чемпионат Франции.
- Впереди у «ПСЖ» финал Лиги чемпионов против «Арсенала» (30 мая).