Сафонова включили в топ-10 вратарей мира

28 мая, 20:56
5

Матвей Сафонов, российский вратарь «ПСЖ», вошел в десятку лучших голкиперов мира по версии французского издания L'Equipe.

Эксперты L'Equipe оценили состав парижского клуба и распределили игроков по позициям среди сильнейших в мире. При составлении рейтинга вратарей авторы отметили ограниченность данных для оценки Сафонова.

«Сложно поставить в рейтинге выше, так как у него немного проведенных матчей на высоком уровне», – говорится в материале. Также издание добавляет, что россиянин «не соответствует современным требованиям к вратарям, несмотря на свою эффективность».

Выше Сафонова в списке расположились Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Тибо Куртуа («Реал»), Ян Облак («Атлетико») и Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити»).

  • В это сезоне 27-летний вратарь провел за «ПСЖ» 26 матчей, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
  • Вместе с парижанами Сафонов дважды выиграл чемпионат Франции.
  • Впереди у «ПСЖ» финал Лиги чемпионов против «Арсенала» (30 мая).

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Дважды два
1779991226
Прикольно. Включили в топ , но--"у него немного проведенных матчей на высоком уровне" , россиянин «не соответствует современным требованиям к вратарям, несмотря на свою эффективность».😁
Ответить
mutabor0992
1779998686
Ну как включили...Так и выключат.
Ответить
Oldtrafford83
1780030939
А что там Облак делает?))
Ответить
