Сафонов объяснился за поражение в парижском дерби

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснился за поражение в матче Лиги 1 против «Парижа» (1:2).

«Сыграли матч против Парижа. Неудачно…

Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30 числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале.

Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент.

Сейчас пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Всe для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме», – написал Сафонов.