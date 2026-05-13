Стало известно, кого еще рассматривает «ПСЖ» в полузащиту, помимо Кисляка

«ПСЖ» летом может расстаться с атакующим полузащитником Ли Кан Ином, если «Атлетико» предпримет попытку купить 25-летнего игрока.

К тому же парижанам интересен 26-летний аргентинский нападающий «матрасников» Хулиан Альварес.

На замену корейцу «ПСЖ» может взять вингера Магнеса Аклиуша из «Монако». За французом также следит «Манчестер Сити».

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк тоже рассматривается парижанами на замену Ли Кан Ину, хотя россиянин – игрок более оборонительного плана, чем Аклиуш.